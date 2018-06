PSG : 10ME pour un flop, le PSG se tourne vers Tuchel

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Débarqué en provenance de la Real Sociedad contre 15ME il y a un an, Yuri Berchiche n’a pas convaincu grand monde au Paris Saint-Germain. Ainsi, un départ semble totalement envisageable cet été. Mais le club parisien n’aura peut-être pas la possibilité de remplacer l’Espagnol et Layvin Kurzawa. C’est donc Thomas Tuchel qui va devoir trancher et décider de quel joueur il souhaite se débarrasser, d’autant que Yuri Berchiche est convoité en Espagne.

Effectivement, la radio basque EITB affirme que l’Athletic Bilbao a formulé une offre au Paris Saint-Germain pour s’attacher les services de son défenseur gauche. La position des dirigeants parisien est clair : on ne s’opposera pas au transfert du joueur. Mais la direction sportive du PSG a la volonté de faire de Thomas Tuchel le décisionnaire final du mercato. Ainsi, c’est l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund qui validera (ou pas) le départ du joueur de 28 ans. Par ailleurs, le montant de l’offre de Bilbao pour Yuri Berchiche n’a pas encore filtré, mais nul doute que le PSG réclamera environ 10ME pour le céder au mercato.