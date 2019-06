PSG : 100ME pour Coutinho, Al-Khelaifi climatise le Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans son désir de vendre plusieurs éléments qui n’ont pas donné satisfaction, le FC Barcelone inclus notamment Coutinho, pris en grippe par le public du Camp Nou et surtout assez décevant dès qu’il démarre un match comme titulaire. Après avoir payé 120 ME pour le faire venir de Liverpool en janvier 2018, le club catalan est en train de se mordre les doigts et rêve d’une offre en or pour limiter la casse. Le PSG pourrait être un bon point de chute, d’autant plus que Neymar rêve de faire acheter son compatriote et ami à ses dirigeants.

Il y a encore du travail à ce niveau selon Marca, qui annonce une offre à venir, mais pas en provenance de Paris. Chelsea, qui espère toujours voir son interdiction de recrutement être levée dans les prochains jours par le TAS, compte en profiter pour faire une copieuse offre pour l’ancien de Liverpool, approchant ainsi les 100 ME et permettant de compenser le départ inévitable d’Eden Hazard. Et malgré cet intérêt évoqué, le PSG se serait montré très clair selon le journal espagnol : Philippe Coutinho ne l’intéresse pas à l’heure actuelle, peu importe la volonté de Neymar de le faire venir à Paris.