PSG : 100 ME cash, l'Ajax rend fou Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato.

A l’heure où l’Ajax Amsterdam est en position de force pour aller chercher une place en finale de la Ligue des Champions, la réussite de la formation néerlandaise et de ses jeunes talents saute aux yeux de tout le monde.

Le club de la capitale des Pays-Bas a déjà commencé, mais il peut se préparer à des ventes extrêmement élevées pour des joueurs qui savent bien que leur réussite leur ouvre des portes des grands d’Europe. Et le PSG fait clairement partie des prétendants puisque Canal+ annonce que Nasser Al-Khelaïfi prépare une enveloppe de 100 ME pour recruter Donny Van de Beek, milieu relayeur déjà courtisé l’hiver dernier, et l’ailier David Neres.

« David Neres et Donny Van de Beek, deux joueurs parmi les vedettes de l’aventure de l’Ajax. L’info du jour, c’est que le club parisien serait prêt à débourser 100 ME à l’Ajax pour ces deux joueurs. Evidemment, cela ne sort pas du chapeau comme ça, cela oblige à vendre des joueurs, comme Draxler, Meunier ou Nkunku. Si le processus de vente va jusqu’au bout, le PSG serait alors très bien armé pour faire ces opérations », a souligné l’informateur de Canal+ Geoffroy Garétier, pour qui le PSG craque véritablement pour ces deux révélations de l’Ajax. Deux éléments âgés de 22 ans, et qui représentent des joueurs déjà efficaces, mais aussi promis à un bel avenir s’ils poursuivent leur progression de ces derniers mois.