PSG : 100 balles et un mars, Leonardo brade Kurzawa

Depuis son arrivée au PSG en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à faire l’unanimité.

Le voilà désormais en approche de la fin d’un contrat qu’il n’a jamais prolongé. Après avoir perdu progressivement sa place de titulaire, il s’est régulièrement fait déposer par ses concurrents, la place de Juan Bernat dans le onze de départ ne faisant plus l’objet du moindre doute désormais. Et depuis quelques mois, entre pépins physiques et niveau de jeu insuffisant, le joueur semble clairement avoir décroché. A son arrivée, Leonardo a tenté de l’inclure dans un échange avec le Milan AC afin de récupérer Gigi Donnarumma. Le directeur sportif du PSG avait ainsi évalué Kurzawa à 25 ME.

Six mois plus tard, et quelques apparitions décevantes en Ligue 1 ou Ligue des Champions, l’international français a vu sa valeur chuter. Il sera en effet libre au mois de juin, mais cela n’empêche pas Leonardo de toujours tenter de le vendre. Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC va entrer prochainement en contact avec le joueur pour lui faire comprendre qu’il compte le recruter au mois de juin, pour zéro euro donc. Le but sera de compenser le possible départ de Ricardo Rodriguez à son poste. L’idée de Leonardo est donc, selon le média italien, de couper l’herbe sous le pied à tout le monde en descendant nettement sous la barre des 10 ME pour vendre Kurzawa au premier club intéressé.