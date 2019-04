PSG : 1 million, 50ME, Neymar, Mbappé et Jordan écrasent 2 records !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sur le plan budgétaire et sportif, en Ligue 1, il y a le Paris Saint-Germain et les autres, mais c'est également le cas sur le plan du marketing. C'est une évidence, on voit de plus en plus de maillots du PSG dans les rues et pas uniquement dans la capitale, et même à l'étranger. Et le contrat signé avec Michael Jordan a donné un coup de fouet XXL aux ventes de tuniques et de sportswear made in Paris SG. Ainsi, le maillot du PSG avec le logo de la star légendaire de la NBA s'est vendu à 150.000 exemplaires en un mois. Et grâce en partie à cela, mais également à l'image internationale de Neymar et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi et Nike devraient bientôt annoncer que le Paris Saint-Germain a vendu plus d'un millions de maillots sur cette saison 2018-2019. Un record absolu en France, alors que le club de la capitaine peinait à vendre 100.000 maillots par an lorsqu'il a été racheté par le Qatar en 2011.

Et du côté du Paris SG, qui mise énormément sur cet apport financier important, on parle de plus de 50ME, on estime que tout se met en place pour que ce record soit battu d'année en année, notamment en devenant tendance et très proche de ceux qui font la mode. « Sans les fondamentaux mis en place depuis quelques années, on n’aurait pas réussi ce deal exclusif avec Jordan, . Notre ADN, c’est d’être là où l’on ne nous attend pas. La mode et le foot paraissent être des univers vraiment éloignés. On est un bel exemple du fait de pouvoir faire parler ces deux mondes », explique, dans Le Parisien, Fabien Allègre, directeur du développement du Paris Saint-Germain, lequel n'a jamais caché son désir de faire du PSG une marque globale.