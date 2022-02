Pogba et Cristiano Ronaldo, l'avenir du PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très actif l’été dernier, le PSG devrait une nouvelle fois se montrer offensif lors du prochain mercato en recrutant encore des stars.

Les chantiers sont nombreux pour le Paris Saint-Germain, qui va certainement chercher un successeur à Mauricio Pochettino pour la saison prochaine. L'objectif ultime du Qatar se nomme Zinedine Zidane, lequel n’a cependant pas donné son feu vert pour rejoindre le PSG alors qu’il rêve de l’Equipe de France. Au niveau du mercato des joueurs, il devrait là aussi y avoir du changement du côté du Camp des Loges. Tandis que Kylian Mbappé a de bonnes chances de partir, les deux priorités du Paris SG apparaissent comme de plus en plus évidentes. La tendance est confirmée par le site Todo Fichajes, qui persiste et signe pour dire que le PSG vise en priorité les signatures de deux joueurs de Manchester United, à savoir Paul Pogba et Cristiano Ronaldo.

Pogba priorité du PSG cet été

Les deux dossiers sont différents et totalement distincts. Et pour cause, Paul Pogba sera en fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison et tandis que les Red Devils souhaitent le prolonger, l’international français temporise. A l’instar de Cristiano Ronaldo, le champion du monde aimerait y voir plus clair sur l’avenir de Manchester United, où l’on ne sait toujours pas si Ralf Rangnick sera l’entraîneur la saison prochaine. Courtisé par le PSG l’été dernier, Paul Pogba avait ouvert la porte à un transfert dans la capitale française. En cas de départ de Manchester United en juin prochain, le joueur représenté par Mino Raiola pourrait de nouveau accorder sa priorité à Paris même si la Juventus Turin et le Real Madrid seront également sur les rangs.

En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, le dossier est moins chaud ainsi que plus complexe. Afin de compenser l’éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG a activé plusieurs pistes dont celle menant à Erling Haaland. Mais la direction parisienne a conscience qu’il sera difficile de recruter le Norvégien, priorité du Barça et de plusieurs clubs de Premier League. C’est ainsi que la piste CR7 pourrait être poussée en profondeur par le Paris SG dans les semaines à venir. Comme dans le dossier Pogba, le joueur est plutôt réceptif à l’intérêt du club francilien. Mais à l’instar du Français, l’ex-attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin attendra de connaître le futur entraîneur de Manchester United pour se prononcer définitivement quant à un départ.