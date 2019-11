Paris : Les Ultras du PSG rendent hommage aux victimes des attentats de 2015

Dans : PSG.

Le 13 novembre 2015, la France vivait l'horreur à l'occasion d'une série d'attentats qui causaient la mort de 130 personnes. En ce jour anniversaire, le Collectif Ultras Paris a prévu de rendre hommage à toutes les victimes directes et indirectes de ce drame.

Il y a quatre ans jour pour jour, Paris vivait une journée d'horreur, puisqu'en l'espace de quelques heures plusieurs terroristes assassinaient 130 personnes et en blessaient plus de 350 dans différents endroits de la capitale. Un drame débuté au Stade de France à l'occasion de France-Allemagne et qui s'est terminé par un carnage au Bataclan. Ce mercredi 13 novembre 2019, le Collectif Ultras Paris réunira ses adhérents afin de montrer que cette triste journée n'était pas oubliée. « Appel au peuple parisien. Comme chaque année, le collectif ultras Paris rendra hommage aux victimes des attaques terroristes qui ont été perpétrées au coeur de la capitale un triste soir du 13 novembre 2015. Nous appelons à un rassemblement place de la République à 20h30 et nous irons nous recueillir devant le Bataclan. Et peut-être un détour par certaines terrasses qui ont subi les attaques. Nous comptons sur votre présence, pour que perdure la mémoire », indique le bureau du CUP dans un communiqué.