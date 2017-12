OL : Un front commun PSG-OM contre l'OL et ses supporters ?

Dans : PSG, Ligue 1, OL, OM.

Ce samedi matin, l'Olympique Lyonnais voit deux attaques arriver concernant ses supporters. La première est signée du président de l'OM qui s'en est pris à une banane apparue dans les tribunes du Groupama Stadium lors de l'échauffement de Steve Mandanda, et la deuxième aurait été émise par le Paris Saint-Germain, suite au show fumant des Bad Gones et de certains membres du staff de l'OL après la victoire contre l'OM. Car du côté du Paris SG, on estime que la commission de discipline doit sanctionner le club rhodanien pour l'agissement des fans avec les fumigènes.

« Sanctionné d’un match à huis clos pour le virage Auteuil face à Troyes à la suite de l’utilisation massive d’engins pyrotechniques le soir de PSG-Nice, le club parisien attend autant de sévérité contre l’OL. C’est en tout cas le message que ses dirigeants ont fait passer ces derniers jours, affirme, ce samedi, L’Equipe, qui affirme qu’en réponse l’OL a déjà tout prévu. Pour leur défense, les Lyonnais évoquent l’utilisation de fumigènes dans « un cadre festif », une fois le match terminé et les joueurs et arbitres rentrés aux vestiaires donc sans incidence sur les acteurs du jeu et la rencontre. » On aura la réponse à ce duel au mois de janvier, lors de la commission de discipline.