OL : Rudi Garcia génie tactique, il s'incline

A son arrivée à Lyon en octobre dernier, Rudi Garcia a surpris du monde en repositionnant Maxwel Cornet au poste de latéral gauche.

L’innovation tactique avait de quoi surprendre, mais force est de constater qu’elle s’est avérée payante, notamment face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue vendredi soir (0-0). Très présent dans son couloir gauche, l’international ivoirien a réalisé un match plein contre Angel Di Maria. De plus, le système en 3-5-2 utilisé par Rudi Garcia convient parfaitement à l’ancien attaquant de FC Metz. Autant d’éléments qui ont poussé Kevin Diaz à féliciter Rudi Garcia sur l’antenne de RMC. Pour le consultant, il est clair que ce match face au PSG est riche en enseignements pour l’OL avant le match à Turin en Ligue des Champions.

« Pour un premier match officiel, les Lyonnais ont bien failli le faire ! Les Lyonnais ont fait un très bon match. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont mis de l’intensité, ils ont défendu avec un pressing. Ce 3-5-2, c’est vraiment une tactique qui convient à l’OL. Elle est intéressante. Je ne pensais pas que Cornet pouvait aussi bien défendre, être aussi rigoureux tactiquement. Être latéral, ce n’est pas facile pour un ailier. Il n’a jamais été défenseur, il était ailier pur. Il s’est reconverti, et ce n’est pas trop mal pour le moment. Ce 3-5-2 a permis de bien gérer la relation entre les deux défenseurs centraux du PSG avec Memphis et Dembélé. Les deux n’ont pas été tranchants offensivement, mais ils ont énormément défendu, ils ont gêné la relation entre Thiago Silva, Kimpembe et Marquinhos voire même avec Verratti ou Neymar. Lyon peut s’appuyer sur ce match pour préparer la Juve, où l’OL devra museler Pjanic. Lyon va être en bloc bas et ils vont tenter de jouer en contre-attaques » a commenté le consultant de l’After Foot, pour qui il est nécessaire de féliciter Rudi Garcia quand ce dernier mérite des compliments.