OL-PSG : Mbappé garde le geste de Lopes « en travers de la gorge »

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Visiblement pas vraiment remis de ses émotions, Kylian Mbappé a totalement raté son match de reprise à Rennes, ce mardi en Coupe de la Ligue.

L’attaquant parisien n’a pas semblé aussi tranchant et inspiré que depuis le début de la saison, et a même pété un plomb en seconde période avec une grosse faute par derrière sur Ibrahima Sarr, qui lui a valu un carton rouge logique. S’il ne conteste pas la décision de l’arbitre et s’est platement excusé envers le Rennais, l’international français n’a en fait toujours pas vraiment digéré l’épisode vécu deux semaines plus tôt au Groupama Stadium. Mbappé avait été percuté de plein fouet par la sortie d’Anthony Lopes, dangereuse mais jugée légitime par M. Turpin sur le moment.

« Le fait que ma blessure à moi n’ait pas été sanctionnée, je l’ai encore un peu en travers de la gorge. Mais comme j’ai dit je n’ai pas à parler des choses comme ça, ça ne me regarde pas c’est pas mon métier », a expliqué l’ancien monégasque, qui ne veut pas en faire de trop sur le sujet, même si le « sans rancune » lancé au gardien lyonnais dans la nuit suivant le match à Lyon ne semble plus forcément de rigueur.