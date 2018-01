OL-PSG : Kurzawa avoue sa boulette qui coûte cher

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Titulaire ce dimanche à Lyon, Layvin Kurzawa sait que la concurrence se rapproche avec les utilisations de plus en plus régulières de Yuri Berchiche. Si le latéral français a marqué les esprits avec sa splendide égalisation sur une reprise de volée impeccable, tout le monde risque de retenir son ultime relance plein axe sur des Lyonnais qui ne demandaient que ça, et ont pu rapidement enchainer jusqu’au au but, lui aussi splendide, de Memphis. Après la rencontre, l’ancien monégasque n’a pas esquivé la question embarrassante de sa responsabilisé sur le but décisif.

« On a réussi à tenir jusqu’à la 94e. Après, malheureusement avec ma relance au milieu Memphis a mis un superbe but. On joue contre de bonnes équipes. On a joué 30 minutes à dix, on a un peu subi. On a pris ce but malheureux à la fin », a expliqué Layvin Kurzawa, qui doit certainement donner quelques maux de têtes à son entraineur avec ses performances en dents de scie.