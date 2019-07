Officiel : Le PSG dévoile son nouveau maillot… avec Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a sagement attendu le 1er juillet, date de la fin de son contrat avec Fly Emirates, pour présenter son maillot 2019-2020 affublé de son nouveau sponsor, All du groupe Accor Hotel. Et c’est dans une vidéo que le PSG a donc dévoilé la tenue que porteront les Parisiens, et notamment Kylian Mbappé, Neymar ou Marquinhos sur la vidéo accompagnant cette présentation.