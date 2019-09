Officiel : Le PSG annonce les forfaits de Mbappé et Icardi contre Lyon

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Même s'il a fait son retour cette semaine à l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement dans la capitale des Gaules pour la très attendue rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le PSG dimanche soir au Groupama Stadium. Thomas Tuchel a en effet confirmé que l'attaquant français n'était pas encore à 100% après sa blessure fin août et qu'il ne fallait pas brusquer les choses. De même, le Paris SG devra se passer de Mauro Icardi, touché contre le Real Madrid, tout comme Pablo Sarabia, et bien évidemment Edinson Cavani, blessé depuis plusieurs semaines. Pour résumer la situation, le Paris Saint-Germain doit se passer de Mbappé, Cavani, Icardi, Sarabia, Draxler, Kehrer et Dagba pour ce choc au sommet.