Neymar déprime, Paris s'inquiète

Par Eric Bethsy

Loin de son meilleur niveau cette saison, Neymar a reconnu que le Mondial 2022 pourrait être la dernière compétition internationale de sa carrière. Le Brésilien ignore s’il sera capable de supporter la pression au-delà de ce rendez-vous. Une déclaration forcément inquiétante pour le Paris Saint-Germain et ses supporters.

Avant la trêve internationale, la performance de Neymar à Rennes (défaite 2-0) était déjà préoccupante. Beaucoup s’interrogent en effet sur la condition physique de l’attaquant du Paris Saint-Germain et sur la suite de sa carrière. C’est donc dans ce contexte d’incertitude que le Brésilien a choisi d’en rajouter une couche. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde, confiait récemment Neymar à DAZN, en référence au Mondial 2022. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force spirituelle pour continuer à jouer au football. »

« Neymar a le blues »

De la part d’une star qui vient de prolonger jusqu’en 2025, cette sortie ne peut laisser Stéphane Bitton indifférent. « Ce n'est un scoop pour personne, c’est même la confirmation que Neymar ne va pas bien en ce moment, a réagi le journaliste de France Bleu Paris. On l’a vu, l’une des stars du PSG est à côté de ses pompes, pas bien physiquement, pas bon techniquement, sa gestuelle est inquiétante, comme l’ensemble de ses prestations depuis le début de la saison. (...) J’espérais que l’air du Venezuela et la Colombie, où il a joué avec le Brésil lors de cette trêve, allait lui redonner le moral et la pêche. Ça a été totalement le contraire, Neymar a le blues. »

« S’il faut s’inquiéter ? Oui, quand même un petit peu, a reconnu l’observateur du PSG. Neymar n’est pas vraiment rassurant. Le "N" de la "MNM" est en train de tous nous inquiéter après son début de saison poussif. Il n’a jamais été un modèle de professionnalisme. On le connaît, il aime faire la fête. Ce n’est pas tout à fait Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Mais je sais aussi qu’il faut se faire une raison avec ce garçon. Il a un talent fou mais il ne supporte pas la pression. » Un discours presque fataliste sur l’ancien joueur du FC Barcelone, dont les meilleures saisons sont visiblement derrière lui.