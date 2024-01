Neymar au PSG en 2017, Libération accuse

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain après 6 années passées en France. En 2017, son transfert a suscité beaucoup de bruits et un scandale d'état est soupçonné par Libération.

Avec l'arrivée de QSI en 2011 au PSG, plusieurs stars ont pu rejoindre le club de la capitale, avec très souvent des salaires très élevés. Notamment Neymar, qui est le joueur le plus cher de l'histoire. Le Brésilien a été recruté pour 222 millions en provenance du FC Barcelone. Assurément le plus gros transfert de la décennie, tant il a fait basculer Paris dans une nouvelle dimension en termes d'influence. Toutefois, le prix de Neymar était évidemment conséquent et d'après une enquête menée par le journal Libération, le PSG aurait fait appel à l'ancien vice-président de l'Assemblée, Hugues Renson ainsi qu'à Charlotte Casasoprana, ex-chargée de mission à l'Élysée afin d'alléger sa facture fiscale. Ce scandale aurait été piloté par Jean-Martial Ribes, l'ancien directeur de la communication du PSG, récemment mis en examen pour trafic d'influence.

Un ancien dirigeant parisien au cœur d'un scandale d'État

Libération révèle que Jean-Martial Ribes aurait sollicité l'aide de la classe politique pour éviter des charges fiscales trop importantes. Une cellule secrète au sein du PSG implique d'anciens membres de la DGSI pour cette affaire qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines semaines. Si Neymar n'est pas réellement lié par cette affaire, il est l'élément déclencheur d'un potentiel scandale d'État. L'enquête du journal évoque également les multiples et possibles avantages fiscaux octroyés au PSG mais aussi à l'actuel joueur d'Al Hilal, Neymar. Déjà concerné par l'affaire du raid numérique du PSG sur les réseaux sociaux, Jean-Martial Ribes a désormais de nouvelles accusations sur le dos, lui qui a quitté le club parisien en juin 2022, après 7 années passées sous la présidence de Nasser al-Khelaïfi.