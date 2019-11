Mercato : Vinicius au PSG, le Real ne s'y opposera pas

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, le nom de Vinicius Junior a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain en vue du mercato. Le directeur sportif Leonardo apprécie le profil de l’attaquant du Real Madrid…

Pour l’heure, il est évidemment bien trop tôt pour savoir si le Paris Saint-Germain passera à l’offensive pour recruter le Brésilien du Real Madrid. En revanche, il est d’ores et déjà acquis que Vinicius Junior ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale espagnole. Et pour cause, AS affirme en ce milieu de semaine qu’un départ est, pour la première fois, réellement envisagé par le club merengue et par l’ailier droit de 19 ans, non-retenu pour le match de ce mardi soir à Santiago Bernabeu entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Titulaire face à Majorque le 19 octobre dernier (défaite du Real 1-0), Vinicius Junior a joué moins d’une heure (56 minutes exactement) lors des sept derniers matchs de la Casa Blanca, soit 8 % du temps de jeu possible. Définitivement excédé par l’irrégularité de son attaquant, Zinedine Zidane lui préfère désormais Rodrygo Goes à droite de l’attaque, où postule également un certain Gareth Bale. Reste maintenant à voir si le Real Madrid conservera son attaquant dans son effectif jusqu’à la fin de la saison afin de le vendre lors du prochain mercato estival, ou si une porte de sortie en prêt sera trouvée par Florentino Pérez dès le mois de janvier.