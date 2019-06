Mercato : Lens dit oui à cette requête XXL du PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Lens.

Afin d’échapper à la menace permanente du fair-play financier, le Paris Saint-Germain a trouvé une nouvelle arme : le pourcentage à la revente. En effet, le champion de France inclut désormais de manière systématique un très gros pourcentage à la revente dans chaque transfert, ce qui lui permet de nouvelles ressources financières. Le dossier Gaëtan Robail, lequel va quitter Paris pour Lens, en est une nouvelle illustration.

Effectivement, RMC annonce ce mardi que l’attaquant, prêté cette saison par Paris à Valenciennes, va quitter la capitale pour retrouver son club formateur de Lens. Mais pour attirer le joueur sans payer une grosse indemnité de transfert, le Racing a accepté de reverser 50 % du montant de la future revente du joueur au Paris Saint-Germain. Un pourcentage extrêmement élevé négocié par les dirigeants franciliens. « Transfert d’un million d’euros avec 50% à la revente pour le club de la capitale. L’attaquant formé au PSG a terminé meilleur buteur et passeur de Valenciennes avec 10 buts et 6 passes décisives » précise le journaliste Saber Desfarges. Désormais, Paris n’a plus qu’à espérer que Gaëtan Robail brille en L2…