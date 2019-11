Mercato : Le PSG à la traîne sur un phénomène à 60 ME ?

Dans : PSG.

Le mercato estival est encore très loin mais en interne, le PSG travaille déjà sur plusieurs dossiers. Le directeur sportif Leonardo multiplie les pistes et les prises d'informations au Brésil…

Récemment, le nom d’Everton Soares du Gremio a été associé au Paris Saint-Germain. Mais vraisemblablement, celui qui a réalisé une belle Copa America avec la Seleçao n’est pas le seul joueur brésilien dans le viseur du club de la capitale. En effet, Le 10 Sport confirme en ce milieu de semaine l’intérêt concret du PSG pour Reinier Jesus, le petit phénomène de Flamengo. Milieu offensif capable de dépanner à la pointe de l’attaque, ce Brésilien d’1m85 a déjà inscrit 3 buts en 10 matchs cette saison, et affole l’Europe.

Car il ne faut pas croire que Leonardo est le seul à avoir détecté le talent de ce joueur sous contrat avec Flamengo jusqu’en décembre 2020. En effet, l’Atlético de Madrid est également sur les rangs. Mais à en croire le média, c’est le Borussia Dortmund qui est en pole position, et qui a dégainé une première offre ferme, à hauteur de 30 ME. Une proposition alléchante, mais qui ne devrait pas suffire à convaincre Flamengo alors que la clause libératoire du joueur a été fixée à 60 ME. Reste à voir si un club sera en mesure de la payer. Si non, alors Flamengo devra négocier avec les différents clubs intéressés, dont le Paris Saint-Germain…