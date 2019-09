Mercato : Le Barça accuse salement le PSG dans le dossier Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Refermé avec le dernier marché des transferts, le feuilleton Neymar ne cesse de faire parler autour du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que ce dossier du mercato a agité le monde du football pendant de longues semaines. Pour rien au final, puisque l’attaquant de 27 ans est finalement resté au sein du club de la capitale. La faute à qui ? D’après le Barça, c’est le PSG, et uniquement le PSG, qui a fait capoter cette affaire. Alors que le star brésilienne voulait retourner à Barcelone, et que le club blaugrana a fait son maximum pour rendre ce transfert possible, Paris a donc refusé toutes les avances catalanes, comme l’explique Oscar Grau.

« Neymar a été une demande du secteur sportif et de l’entraîneur, et nous avons essayé de le faire de manière raisonnable, en présentant au PSG une série d’alternatives qu’il a toujours refusée. Nous avions misé beaucoup sur ce transfert, nous voulions le recruter, mais j’ai la sensation que le PSG n’a jamais voulu nous le vendre parce qu’ils ont toujours refusé catégoriquement nos offres », a lancé le conseiller délégué du Barça en conférence de presse.

Des dires confirmés par Enrique Tombas. « Avec les conditions proposées, nous pouvions parfaitement assumer le recrutement de Neymar. Nous avons fait deux propositions, une qui incluait des joueurs et une autre sèche, mais le PSG a refusé les deux », a détaillé le trésorier du FCB, qui confirme également que Barcelone n’a pas prévu de repasser à l’attaque pour le Ney durant l’hiver prochain. Rendez-vous donc à la fin de cette saison pour un nouvel épisode...