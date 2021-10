Mbappé se rapproche toujours du Real, Messi accusé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors qu’il traverse une période un peu plus compliquée sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui du côté du Real Madrid.

Suite à un excellent début de saison, jusqu’à la fin du mois d’août, le champion du monde a un peu plus de mal à retrouver son allure de croisière depuis la fermeture du mercato. En effet, depuis la dernière trêve internationale, l'international français n’a marqué qu’un seul but, face à Clermont le 11 septembre dernier. Muet ces six derniers matchs, l’attaquant de 22 ans a quand même délivré trois passes décisives, et notamment pour Messi face à Manchester City en Ligue des Champions cette semaine. Mais cela n’est pas suffisant pour un joueur de sa trempe.

Mbappé ne trouve plus le chemin des filets

Face à Rennes ce dimanche, Mbappé a un peu mangé la feuille. D’abord en ratant sa frappe du gauche sur un caviar de Messi (25e), puis en voyant son but refusé pour un hors-jeu (69e). En fin de rencontre, le Tricolore a même fini par écoper d’un carton jaune pour une intervention trop rugueuse sur Assignon (86e). Preuve que Mbappé est actuellement tendu. Il n’en fallait pas moins pour relancer les débats autour de son avenir à Paris. Selon La Gazzetta, l’ancienne pépite de Monaco continue d’ailleurs de se rapprocher du Real Madrid. En froid avec ses dirigeants, qui rêvent toujours de prolonger son contrat alors que lui envisage plutôt de partir libre en 2022 après que le PSG ait bloqué son transfert pour Madrid l’été dernier, Mbappé ne vit pas sa meilleure période dans le vestiaire parisien.

Mbappé avait l'embarras du choix mais il a finalement décidé de bouffer la feuille de match. pic.twitter.com/dmQJlLidfx — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 3, 2021

Mbappé isolé dans le vestiaire du PSG ?

S’il s’entend très bien avec Hakimi, Mbappé aurait un peu plus de mal avec Neymar depuis l’arrivée de Messi. Agacé par l'individualisme du Brésilien après la victoire contre Montpellier la semaine dernière, le Français n’est pas à l’aise. Même si le trio magique a voulu donner une bonne image en publiant une photo tous ensemble après la rencontre face Manchester City, la vérité serait toute autre. D’après les informations du média italien, Mbappé se sentirait « dépassé », derrière Messi et Neymar. Déjà dans l’ombre de Neymar depuis son arrivée au PSG en 2017, Mbappé se retrouve encore un cran plus bas avec l’Argentin. Car même s’il est le meilleur des trois depuis le début de la saison, les projecteurs ne sont pas vraiment braqués sur lui. Ce qu’il n'apprécie pas, d’autant plus qu’il se sent isolé, vu que Neymar a créé un groupe sud-américain avec Messi, Paredes, Di Maria ou Icardi. Et c’est donc pour toutes ces raisons que le Français voudra quitter Paris en vue de la saison prochaine.

Le Real Madrid comme issue de secours

Avec l’idée de rejoindre le Real Madrid, où il sera la nouvelle star. En effet, chez les Merengue, Mbappé sera le pilier d’un nouveau projet, puisque toute une équipe se construira autour de lui. Entre ce potentiel statut de galactique, son envie de jouer au Bernabeu, et son mal-être au PSG, Mbappé aura toutes les raisons de passer de Paris à Madrid en 2022.