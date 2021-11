Mbappé ira à Madrid, Messi et Zidane ne pèsent rien

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que les rumeurs sur une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG se font de plus en plus fortes, Kylian Mbappé pourrait-il finalement rester à Paris avec Zizou ? En Espagne, on estime que la trajectoire de Mbappé tend irrémédiablement à Madrid.

Le futur de Kylian Mbappé en 2022 semble aussi limpide qu’une accélération du prodige français vers le but adverse. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le joueur de 22 ans semble destiné à rejoindre ensuite le Real Madrid, le club qu’il aimait enfant. Pourtant, Paris pourrait être tout aussi tentant avec Lionel Messi comme partenaire, un joueur hors-norme que Mbappé disait admirer dans nombre d’interviews. Un club dans lequel il s’affirme peu à peu comme le patron et qui, selon les dernières informations, pourrait être entraîné bientôt par un ancien du Real lui aussi apprécié de Mbappé, Zinédine Zidane.

Zidane ne peut faire changer d’avis Mbappé

💣💥 Ni Zidane ni Messi influirán en la decisión de Mbappé https://t.co/1kMpGnK7xa Por @jfelixdiaz — MARCA (@marca) November 24, 2021

Zidane entraîneur du PSG, plus qu’un bruit, une réelle possibilité. Très apprécié de QSI, il ne serait pas contre venir à Paris d’autant que Mauricio Pochettino est lui annoncé à Manchester United. Dans ses conditions, avec Messi et Zidane, Mbappé ne serait-il pas dans le club idéal, à Paris ? À en croire les informations de Marca, même une arrivée de Zizou ne pourrait changer le futur de Mbappé. Celui-ci est à Madrid en tant que joueur du Real. « Sa décision était d'abandonner la discipline du PSG pour signer pour le Real Madrid, quels que soient les footballeurs recrutés par l'éternel aspirant à remporter la Ligue des champions. C'est ce qu'il a communiqué aux dirigeants du club français et qu’il a rendu public une fois la saison commencée. Les dirigeants merengues savent que leur moment viendra à partir du 1er janvier, mais ils ont confiance, et à certains moments la sécurité, que rien ne changera et que Mbappé donnera le oui définitif au club sans aucun empêchement de nature contractuelle. », indique le quotidien espagnol qui estime que rien, absolument rien, ne peut empêcher le destin tout tracé de Mbappé au sein de la Maison Blanche.