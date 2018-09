Liverpool-PSG : Rothen zappe totalement Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour son entrée en lice, le PSG aura fort à faire ce mardi avec ce déplacement à Liverpool qui sera déjà décisif dans une poule où figure également Naples.

Le milieu de terrain parisien, qui n’a pas été renforcé pendant l’été, sera particulièrement suivi. D’autant plus que chez les Reds, il s’agit d’une véritable force avec l’expérimenté trio Henderson-Milner-Wijnaldum, où Keita peut également avoir son mot à dire. D’ailleurs, en mélangeant les deux équipes pour effectuer son onze idéal pour L'Equipe, Jérôme Rothen donne largement l’avantage aux joueurs de l’équipe anglaise. Plus surprenant, quand il s’agit de composer sa ligne d’attaque, l’ancien joueur du PSG et de Monaco cite trois éléments, mais pas Neymar.

Pour Rothen, le trio composé de Mbappé, Cavani et Sadio Mané aurait plus d’allure, preuve pour lui que le Brésilien ne sera pas un élément attendu comme décisif pour cette rencontre. De quoi piquer l’orgueil du joueur le plus cher au monde, même s’il n’est pas certain que l’avis de Jérôme Rothen le fasse trembler. En attendant, 11 idéal ou pas, Neymar a une revanche à prendre sur la Ligue des Champions avec le PSG, après l’élimination face au Real Madrid, et sa blessure qui l’a empêchée de disputer le match retour la saison passée.