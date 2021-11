Lionel Messi et le PSG, ce sera vraiment fini en 2023

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi s'est engagé pour deux ans avec une option pour une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain. Mais a priori cette saison de plus ne sera pas validée.

Le 10 août dernier, dans son communiqué officialisant la signature de Lionel Messi, le club de la capitale avait précisé le calendrier de cette opération. « Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option », indiquait le PSG sans donner le détail de cette fameuse saison de plus. Pour l’instant, l’ancien joueur du FC Barcelone est donc lié jusqu’en 2023 avec Paris, il aura alors 36 ans. Concernant la possibilité de voir la Pulga rester jusqu’en 2024, le média catalan El Nacional est clair, c’est d’ores et déjà non. Selon Ignasi Noguer, Lionel Messi a d’ores et déjà fait son choix, et « rien ne le fera changer d’avis », sa carrière européenne s’arrêtera en juin 2023 une fois que la saison du Paris Saint-Germain sera terminée. Et l’option d’une année de plus ne sera pas levée.

Après Paris, direction Miami pour Lionel Messi et sa famille

Lionel Messi aurait en effet décidé de manière ferme et définitive qu’il sera temps de passer à autre chose, et cette autre chose sera une carrière en Major League Soccer, le championnat nord-américain, où le futur septuple Ballon d’Or devrait porter le maillot de l’Inter Miami, le club de David Beckham. Possédant déjà une maison à 7 millions de dollars, Leo Messi souhaite faire le bonheur de toute sa famille. « L’objectif du couple est que les enfants apprennent et perfectionnent la langue anglaise, tandis qu’Antonella Messi pourra développer son business dans une ville où elle a déjà un groupe d’amis. Lionel Messi pourra lui continuer à jouer au football, mais dans un championnat nettement moins exigeant que le football européen », explique le journaliste barcelonais. La Ligue 1 a donc encore un peu plus de 18 mois pour profiter de Lionel Messi.