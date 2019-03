Ligue des Champions : Le PSG a gagné le droit de rejouer

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Encore une fois éliminé prématurément de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain fait enrager ses supporters, qui se demandent si ce sera vraiment un jour la bonne saison pour leur club.

En attendant, le PSG va tenter de remporter un doublé avec la Coupe de France et un championnat qui lui tend les bras. Le suspense est quasiment inexistant, tant et si bien qu’à neuf journées de la fin, le club de la capitale est déjà assuré de terminer sur le podium de la Ligue 1. Une simple victoire lors du match en retard à disputer face à Nantes, et ce serait même le retour de Lyon, actuel, troisième, qui serait mathématiquement impossible. Autant dire que le PSG a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions, gagnant ainsi le droit de recommencer à se mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe. Comme le note le site Culture PSG, ce sera la huitième participation consécutive du club francilien à la C1, avec toujours pour meilleur résultat une qualification pour les quarts de finale, stade que les joueurs parisiens n’arrivent pourtant même plus à atteindre ces dernières années…