Les supporters du PSG pas bienvenus chez les Ch’tis

Par Mehdi Lunay

Le préfet du Pas-de-Calais interdit le déplacement des supporters du PSG à Lens le 4 décembre prochain à 21h. Une décision qui n’est pas liée aux évènements de OL-OM mais qui a été réfléchie de longue date.

Lens-PSG se fera sans l’appui des supporters du PSG. Le club parisien ne pourra pas organiser de déplacements pour ses supporters et toute personne ressemblant ou se « comportant » comme tel sera refoulé du stade Bollaert-Delelis. Ils ne pourront ni entrer, ni approcher un périmètre de plusieurs rues autour de l’enceinte nordiste jusqu’au lendemain matin, 6 heures. Cette décision émane du préfet du Pas-de-Calais qui a publié un arrêté, daté du 19 novembre. Dans ce document, il est détaillé le dispositif de sécurité mis en place le samedi 4 décembre prochain pour le choc de la 17e journée prévu entre les clubs artésien et parisien.

Un passif lourd entre les deux clubs

Pour justifier son action, il évoque les informations des services de police sur ce match. Ces derniers « permettent de confirmer cette rencontre comme étant à risque en raison du lourd contentieux entre les deux clubs », est-il indiqué dans la publication officielle. Cette rencontre est donc classée à « risque majeur » empêchant la venue des supporters parisiens. La préfecture détaille ainsi une liste d’incidents survenus récemment entre les supporters des deux équipes. En effet, dans la nuit du 1er au 2 mai dernier, le bus officiel du RC Lens avait été dégradé par des supporters parisiens lors de la venue des Sang et Or dans la capitale pour la 35e journée de Ligue 1. Plus récemment, l’arrêté fait mention d’une attaque de supporters parisiens contre les Lensois chez eux lors de la réception de Saint-Étienne pour la 2e journée de Ligue 1 en début de saison. Un climat de tension entre les deux groupes qui a incité la préfecture à prendre ses mesures, loin d’être la première de ce genre cette saison en France.