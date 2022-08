Les lofteurs se rebellent, le PSG tenu en otage

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Le PSG réalise pour le moment un mercato très abouti, mais pour poursuivre son recrutement, le club va devoir se séparer de plusieurs joueurs qui semblent eux, ne pas vouloir partir.

La vie est belle à Paris. Une grande équipe, une belle ville, un gros salaire et d'autres avantages. Alors pourquoi partir quand on est si bien ? C'est probablement ce que pensent certains joueurs du PSG, pourtant considérés comme indésirables par Luis Campos, mais qui préfèrent terminer leur contrat au sein du club de la capitale. Le PSG a déjà dressé une liste de joueurs qui doivent partir pendant le mercato (Icardi, Kurzawa, Draxler, Rafinha, Herrera, Kehrer). Certains dossiers sont d'ailleurs déjà bien avancés (Wijnaldum à l'AS Rome, Gueye à Everton et Paredes à la Juventus de Turin). Mais si le PSG veut continuer de boucler des arrivées cet été, il va falloir vendre plus, et très vite.

Le PSG bloqué sur le mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le mercato estival se termine dans moins d'un mois, le 1er septembre 2022 pour être plus exact, à 23h00. Ce qui laisse peu de temps au PSG pour dégraisser son effectif et se renforcer avec des joueurs de qualité. L'objectif de Paris est clair cette saison, faire partir tous ceux qui n'ont pas la bonne mentalité et qui n'apportent rien au club pour enfin décrocher la Ligue des Champions. Cette politique a été rudement mise en place par Luis Campos qui pour le moment, peine à vendre les lofteurs du Camp des Loges. Christophe Galtier veut un groupe de 25 joueurs maximum, avec quelques jeunes pour accompagner, et on est pour le moment loin du compte.

L'espoir de Luis Campos

Avec une enveloppe de transfert évaluée à 80 millions d'euros selon les informations de l'Equipe, Paris doit impérativement vendre pour faire venir les prochaines recrues souhaitées par Christophe Galtier et les dirigeants parisiens (Milan Škriniar, Seko Fofana, Bernardo Silva). Le PSG est prévenu, pour se constituer son équipe de guerrier, il faut mettre à la porte beaucoup de joueurs. L'espoir est néanmoins toujours là, car le quotidien sportif le précise, Luis Campos est persuadé qu'avec la reprise des championnats européens plus tôt que d'habitude en raison de la Coupe du monde, le mercato peut littéralement s'enflammer dans les derniers jours du mois d'août. Le PSG en a besoin, et y croit très fortement. Dans le cas contraire, Paris échouerait dans sa mission dégraissage, et pourrait également ne pas parvenir à se renforcer comme il le souhaitait en raison de ses lofteurs récalcitrants.