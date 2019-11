Le PSG version Qatar, l'état français peut lui dire merci

Dans : PSG.

Depuis l’arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain est souvent accusé de profiter de ses fonds quasi-illimités pour tuer la concurrence en Ligue 1. Ces derniers jours, Michel Platini a d’ailleurs remué le couteau dans la plaie en parlant d’un PSG « Coca-Cola ».

Sauf qu’au final, tous les citoyens français profitent pleinement de l’argent dépensé par QSI au sein du club de la capitale. Dans son bilan financier de la saison 2018-2019, le PSG a révélé d’énormes chiffres. Selon ce rapport, la formation francilienne a versé 146,8 millions d’euros de cotisations salariales et patronales, et 21,3 millions d’euros d’impôts à l’Etat français lors de l’exercice précédent. Des chiffres colossaux qui montrent la difficulté pour un club français de rivaliser avec ses concurrents européens. Puisque le PSG paye 2,5 fois plus de charges que les clubs anglais ou 43 fois plus que les clubs de Bundesliga.

Il faut dire que Paris a une énorme masse salariale, un joueur comme Neymar touchant 30 millions d’euros net par an ou 19,5 ME annuels pour Kylian Mbappé. De leurs côtés, les joueurs versent également un joli chèque à l’Etat. Dans l’obligation de payer leurs cotisations en France, les joueurs du PSG ont donné 39,2 millions d’euros. Pas étonnant donc de voir qu’aucun autre club tricolore ne peut suivre l’allure financière du PSG, sachant que pour attirer des stars, le club français se retrouve dans l’obligation de donner des salaires mirobolants. Mais en attendant, l'état français récupère des sommes jusque-là inespérées en provenance d'un club de Ligue 1.