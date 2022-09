Le PSG répond à l'UEFA, les milliards pleuvent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sportivement, le PSG a peut-être la meilleure équipe de son histoire avec des stars mondiales en pagaille. En attendant de voir si le club parisien existera en C1, on peut déjà affirmer que le PSG est une équipe de premier plan au niveau financier.

Onze années après son arrivée à Paris, plus personne ne doute que QSI a crédibilisé le PSG aux yeux de l'Europe et même du monde. Cela avait bien démarré avec la signature de Zlatan Ibrahimovic mais ça s'est accéléré ces dernières années avec Neymar, Lionel Messi et l'émergence de Kylian Mbappé. Le PSG est un club qui compte aux yeux du public, s'étant installé dans le cercle fermé des grands d'Europe. Il ne reste que deux ombres au tableau : l'absence de trophées européens dans la vitrine parisienne et les soucis pour se conformer au fair-play financier mis en place par l'UEFA.

Le PSG, une marque cotée à 3,2 milliards de dollars

Ce dernier point est revenu dans l'actualité du club parisien. Le PSG est menacé par des sanctions de l'UEFA car il n'arrive pas à dépenser moins que ce qu'il ne gagne. Encore dépensier cet été malgré les freins de l'instance européenne, le PSG a peiné à vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Une situation dérangeante pour un club aux fonds illimités via son actionnaire qatari. La direction parisienne n'hésite pas à parler d'acharnement injustifié de l'UEFA et un nouvel élément peut apporter de l'eau à son moulin.

Le Paris Saint-Germain est reconnu par le magazine @Forbes comme la franchise de sport à la croissance la plus rapide du Top 10 du football mondial, dans un rapport publié aujourd'hui. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2022

Selon le célèbre magazine économique Forbes, la marque PSG est plus puissante que jamais. Sa valeur a augmenté de 28% au cours de la dernière saison, soit la croissance la plus rapide des 10 principaux clubs de football au monde. Le club parisien fait partie des 50 plus grandes franchises de sport mondial, étant passé de la neuvième à la septième place parmi les équipes de football du classement en l'espace de deux ans. Sa valeur est estimée à 3,2 milliards de dollars par Forbes. Un chiffre vertigineux qui lui donne des arguments pour contester les attaques de l'UEFA, peut-être trop dures pour ce mastodonte financier du football européen.