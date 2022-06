Le PSG joue en marchant, les stats confirment

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parfois critiqués pour leur implication sur le terrain, les joueurs du Paris Saint-Germain ne pourront pas se défendre en utilisant les statistiques de la LFP. Au contraire, les chiffres relayés par l’instance confirment que les Parisiens ne sont pas les plus généreux au niveau de l’effort en Ligue 1.

En termes de kilomètres parcourus par match, il n’est pas rare de voir le Paris Saint-Germain chez les mauvais élèves en Ligue des Champions. Et le club de la capitale ne fait pas mieux en Ligue 1. Le champion de France a bien surclassé la concurrence cette saison. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiens n’ont pas eu à s’arracher. La preuve avec les statistiques relayées sur le site de la Ligue de Football Professionnel, où l’on apprend que le Paris Saint-Germain est l’équipe qui parcoure le moins de kilomètres par match !

Le PSG loin derrière Rennes

Les hommes de Mauricio Pochettino ont atteint en moyenne 109,1 kilomètres, soit le total le plus faible de la Ligue 1, très loin derrière le leader Rennes (121,3), le troisième Monaco (119,3) ou même l’Olympique Lyonnais, seulement huitième avec 117,1 kilomètres par match. A noter que l’Olympique de Marseille (111,9) ne peut pas non plus se vanter de sa 18e place. Bien sûr, la statistique peut aussi démontrer une meilleure maîtrise chez certaines équipes plus à l’aise avec le ballon. Mais un autre classement accable encore un peu plus le Paris Saint-Germain.

Savez-vous qui est le plus jeune joueur qui a évolué cette saison en championnat ? Et le plus jeune buteur ? 👀👇https://t.co/zLtiCFQsNe — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 2, 2022

En effet, la LFP nous apprend que les Parisiens forment aussi l’équipe qui réalisent le moins de sprints par match ! Avec 136 courses à très haute intensité par rencontre, le pensionnaire du Parc des Princes donnerait presque l’impression de se promener si l’on compare avec les statistiques de Monaco (169), Rennes (168) ou Lille (155), les trois meilleurs clubs dans ce domaine. Et encore, le nombre aurait été bien plus faible pour le Paris Saint-Germain sans son latéral droit Achraf Hakimi, auteur de 21,7 sprints par match en moyenne, soit le sixième meilleur total parmi les joueurs du championnat. Des stats qui risquent d’inquiéter le futur successeur de Mauricio Pochettino.