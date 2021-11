Le PSG freine la montée de l’extrême droite au Parc

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En raison de divers incidents cette saison, le Paris Saint-Germain a décidé de sanctionner trois groupes de supporters installés dans la tribune Boulogne du Parc des Princes. Ainsi, le club de la capitale espère éviter une montée de l’extrême droite dans son stade.

A partir de ce samedi (17h) et de la venue du FC Nantes, le Parc des Princes ne sera plus tout à fait le même. Trois groupes de supporters seront en effet délogés de la tribune Boulogne, à savoir les Paname Rebirth, la Résistance Parisienne et le Block Parisii. Selon les informations de L’Equipe, les deux premières associations citées n’ont plus accès à leur kop pendant une durée de six mois. Leurs membres sont néanmoins autorisés à prendre place ailleurs dans le stade.

En revanche, le troisième groupe est plus durement sanctionné. Le Block Parisii n’est pas seulement privé de la tribune Boulogne. Le club de la capitale l’a tout simplement suspendu de Parc des Princes et de déplacement pendant un an. De quoi provoquer la colère des supporters de cette association, lesquels ont prévu d’organiser une manifestation pour protester ce samedi. Le Paris Saint-Germain a pourtant de bonnes raisons d’agir. Soutenu par la Loi Larrivé datant de mai 2016, l’actuel leader de Ligue 1 a pris ces mesures suite à divers incidents.

De l’autre côté, Auteuil fera la fête

Lors du match remporté face à l’Olympique Lyonnais (2-1) le 19 septembre dernier, le Block Parisii avait déployé une banderole qui évoquait un « fight » manqué avec les Rhodaniens. A noter aussi la présence d’autocollants « KOB » (Kop of Boulogne) dans la tribune concernée ainsi que le vol d’une bâche des Paname Rebirth en marge de PSG-Leipzig (3-2) en octobre dernier, et durant laquelle les agresseurs ont proféré des insultes racistes. C’est pourquoi le club se protège d’une éventuelle montée de l’extrême droite au Parc des Princes. Pendant ce temps-là, de l’autre côté du stade, le virage Auteuil fêtera ses 30 ans et animera la rencontre face aux Canaris avec des engins pyrotechniques.