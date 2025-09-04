Le PSG fonce au Qatar récupérer des millions d'euros

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En remportant la dernière Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est assuré un pactole supplémentaire grâce à un match qui se jouera au Qatar en décembre prochain.

Le 31 mai 2025 est une date qui restera à jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Après tant d'années, le club de la capitale s'est adjugé un sacre final grandement mérité en Ligue des champions en explosant l'Inter Milan 5 à 0. Cette victoire fait évidemment un bien fou au football français, mais aussi et surtout au premier concerné : le PSG. En remportant ce trophée, les hommes de Luis Enrique se sont de fait qualifiés pour la Coupe Intercontinentale afin d'aller chercher leur sixième récompense collective de l'année 2025. Une compétition dotée d'un nouveau format puisque la Coupe du monde des clubs a évolué depuis, et qui oppose les six équipes championnes de leur continent. Sauf que Paris ne jouera qu'un seul match, la finale, contre le vainqueur d'un mini-tournoi organisé entre les autres équipes. Un match qui assure au PSG un très joli pactole.

Jackpot pour le PSG, merci la FIFA

Comme l'indique Le Parisien ce jour, la Coupe Intercontinentale peut aisément être considérée comme particulièrement lucrative. Le Paris Saint-Germain est assuré de gagner au moins 4 millions de dollars (3,4 ME) promis aux finalistes. Un montant qui peut augmenter jusqu'à 5 millions de dollars (4,3 ME) en cas de victoire finale. La rencontre aura lieu le 17 décembre prochain à Doha, au Qatar, comme lors de la précédente édition en décembre 2024 lors de laquelle Kylian Mbappé et le Real Madrid l'avaient emporté 3-0 face à Pachuca.

Si le PSG est déjà qualifié pour la finale, son adversaire n'est pas encore connu. Luis Enrique et les siens sont susceptibles d'affronter Al-Ahli (Arabie saoudite), Cruz Azul (Mexique), ou encore le vainqueur de la Copa Libertadores, pour ne citer qu'eux.