Le PSG fait une offre inattendue à Pogba

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible de longue date du PSG au milieu de terrain, Paul Pogba serait moins bien payé en signant à Paris qu’en prolongeant à Manchester United.

En fin de contrat à la fin de la saison, Paul Pogba s’interroge sur la suite de sa carrière. Le milieu de terrain français à plusieurs options. La première est de prolonger à Manchester United, un club où il souffle le tiède et le très froid depuis plusieurs saisons. En dépit de son irrégularité et de ses blessures à répétition, Manchester United veut prolonger Paul Pogba, un atout marketing précieux pour les Red Devils et un joueur spécial capable de briller par intermittence. En parallèle, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt pour le champion du monde 2018, ce qui tend bien sûr à le faire réfléchir. Financièrement, le PSG a pour spécialité de mettre tout le monde KO en proposant des salaires hors du temps. Mais dans ce domaine, Manchester United est un sérieux concurrent pour le Paris Saint-Germain selon le Manchester Evening News.

Le PSG moins généreux que Man United avec Pogba ?

🔴 Le PSG a fait une proposition de contrat à Paul Pogba.



(@MENnewsdesk) pic.twitter.com/88LfBW36e4 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 5, 2022

Et pour cause, le média britannique dévoile à la surprise générale que le Paris Saint-Germain propose à Paul Pogba un package salaire-prime à la signature inférieur à celui de Manchester United. A ce jour, les chiffres des offres du club de Premier League et du PSG n’ont pas filtré. Mais il semblerait que le Qatar ne soit pas prêt à tout pour Paul Pogba puisque, fait suffisamment rare pour être souligné, l’offre du Paris SG serait inférieure à celle de son concurrent. Il faut dire que Manchester United est également réputé pour distribuer de colossaux salaires, les plus gros en Premier League. Reste maintenant à voir si l’aspect financier fera la différence pour Paul Pogba, ou si le projet sportif du PSG pourrait tenter Paul Pogba, qui a peut-être envie de découvrir autre chose. Quoi qu’il en soit, pour une fois, ce n’est pas l’argent qui fera la différence en faveur du PSG dans ce dossier…