Le PSG existait avant le Qatar, et ça cartonne

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce lundi, le PSG a mis en vente une série de maillots historiques du club, tous vieux de 30 années. Une initiative qui n'a pas tardé à porter ses fruits puisque les stocks sont déjà épuisés.

« Le PSG est né avec l'arrivée des Qataris », disait Zlatan Ibrahimovic lors de son passage au PSG entre 2012 et 2016. Par sa provocation, le Suédois avait quelque peu dérangé les supporters parisiens mais surtout il avait tout faux. Si l'arrivée de QSI en 2011 a permis au club parisien d'atteindre une nouvelle dimension, il est impossible de gommer plus de 50 ans d'histoire pour une équipe qui a connu de bien beaux chapitres avant son rachat par l'émir du Qatar. En tout cas, les supporters parisiens ont de la mémoire et gardent un profond attachement envers le passé du PSG. Les années 1990, durant lesquelles le PSG a atteint cinq demi-finales européennes et a remporté la coupe des Coupes en 1996, ont une place à part dans le cœur des fans parisiens.

Le PSG cartonne avec ses vieux maillots

Le PSG a bien compris cet engouement et cette nostalgie. Le club parisien a mis en vente plusieurs tenues historiques du club lundi sur sa boutique en ligne. Intitulée Héritage, la gamme de maillots comprend une réédition de trois tenues en coton du début des années 90 : le maillot domicile de la saison 1991-1992 ainsi que les deux tuniques domicile et extérieur de la saison 1992-1993.

Le #PSG réédite trois maillots vieux de 30 ans https://t.co/5PogCenS0a — CulturePSG (@CulturePSG) January 17, 2022

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne fallait pas attendre pour les acheter. Les stocks en ligne sont déjà tous épuisés dans toutes les références et les tailles. La seule chance d'en avoir encore une est de passer à la boutique du club mais même là rien n'est assuré. Une opération pleine de succès pour le PSG qui a fait mouche auprès de ses plus fidèles supporters. Une preuve supplémentaire aussi que Zlatan Ibrahimovic n'incarne pas la genèse du club parisien mais seulement un chapitre d'une plus longue histoire.