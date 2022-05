Le PSG a trois matchs pour éviter un terrible fiasco

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lors du match de ce vendredi soir à Strasbourg, les jeunes du PSG promis à une fin de saison plus conciliante n’ont pas eu droit au chapitre.

Le temps est long pour les espoirs parisiens, qui se demandent si, même quand leur club est déjà champion et n’a plus rien à jouer, ils vont pouvoir montrer leur talent au plus haut niveau. Sinon, ils vont devoir partir pour tenter leur chance ailleurs. Xavi Simons arrive en fin de contrat, et sent bien que Mauricio Pochettino ne lui fait pas confiance. Seul le changement d’entraineur peut convaincre l’ancien barcelonais de ne pas partir. Avec le risque que la décision soit prise avant que le PSG n’effectue ses changements estivaux. Même situation pour le jeune El Chadaille Bitshiabu. Cet énorme espoir du Paris SG enchaine les matchs U19 et il trouve le temps long. Le Parisien s’est penché sur son cas ce lundi, et tout risque de se jouer dans les trois prochaines semaines.

Plus d'excuses sur les trois derniers matchs

En effet, avec des matchs face à Troyes, Montpellier et Metz, le défenseur central espère pouvoir constater que le club lui fait confiance pour l’avenir en l’intégrant dans le groupe et en lui donnant quelques minutes de temps de jeu. A l’heure où El Chadaille Bitshiabu hésite sur son avenir, le PSG pourrait se mordre les doigts comme il a pu le faire précédemment avec de nombreux espoirs. En effet, le Bayern Munich est déjà prêt à le faire venir, quitte à payer une petite indemnité de transfert pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024. Car à seulement 16 ans, il en aura 17 le 16 mai prochain, Bitshiabu possède en effet un contrat professionnel avec le PSG, mais le club de la capitale a déjà montré par le passé qu’il n’hésitait désormais plus à vendre ses pépites à petit prix pour faire rentrer un peu d’argent, quitte à le regretter plus tard comme pour Christopher Nkunku.