Le fiasco du Qatar, Karim Benzema rêvait du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lors du mercato estival de 2018, le Real Madrid a perdu Cristiano Ronaldo. A ce moment, Karim Benzema aurait également pu partir…

Meilleur joueur français de l’année 2021, Karim Benzema est le patron du Real Madrid. Encore excellent en Supercoupe d’Espagne, l’international tricolore est meilleur chaque week-end et fait le bonheur du Real Madrid. Mais l’histoire entre Karim Benzema et les Merengue aurait pu être bien différente lorsqu’en juillet 2018, Cristiano Ronaldo a quitté la capitale espagnole pour rejoindre la Juventus Turin. En effet, dans un Space organisé sur Twitter, le journaliste Sébastien Denis a révélé que Karim Benzema avait énormément douté de son avenir lors du départ de son compère offensif Cristiano Ronaldo. A cet époque, « KB9 » n’était pas contre un départ du Real Madrid pour découvrir autre chose.

Benzema attendait l'appel du PSG

Les supporters du Paris Saint-Germain vont même avoir de gros regrets dans la mesure où selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Karim Benzema attendait un signe du PSG à cette époque pour revenir en Ligue 1. Néanmoins, l’appel du Qatar n’est jamais arrivé et Karim Benzema, qui n’a pas reçu de proposition concrète à l’époque, est finalement resté au Real Madrid. Un immense regret -après coup- pour le PSG dans la mesure où l’ancien buteur de l’OL est aujourd’hui l’un des tous meilleurs joueurs à son poste. Surtout, le Paris Saint-Germain ne dispose pas d’un avant-centre de ce calibre dans son effectif aujourd’hui car Mauro Icardi n’a jamais réussi à faire oublier le meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani. A quelques jours du choc entre le Real Madrid et le Paris SG en 8es de finale de la Ligue des Champions, le chirurgical Karim Benzema pourrait donner encore plus de regrets au PSG de ne pas l’avoir contacté en juillet 2018 afin de lui proposer de rejoindre la capitale française…