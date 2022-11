Le Barça ridiculisé par Dembélé, le PSG en rêve

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Revenu à son meilleur niveau l'année dernière avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé confirme cette saison qu'il est bien l'un des meilleurs joueurs du championnat espagnol. Le PSG est prêt à passer à l'action.

Auteur de 5 buts et 7 passes décisives, Ousmane Dembélé a su élever son niveau de jeu pour revenir dans le onze de départ du FC Barcelone et obtenir la confiance de Xavi. Sélectionné pour disputer la Coupe du monde avec l'Équipe de France, l'ailier de 25 ans souhaite enfin briller sous le maillot des Bleus. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2024, Dembélé possède une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Une très grosse somme qui devrait éloigner tous les courtisans du Français. Sauf le PSG qui essaye d'attirer l'ancien joueur du Borussia Dortmund depuis plusieurs saisons. Si le club de la capitale n'est pas disposé à payer un tel montant, un imbroglio dans le contrat d'Ousmane Dembélé pourrait profiter à Paris.

Dembélé à -50 % c'est cadeau pour le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Selon les informations de la presse espagnole, la clause dans le contrat de Dembélé est bien de 100 millions d'euros. Sauf que, entre juin et juillet 2023, cette clause est divisée par deux. Ainsi, Dembélé peut partir dans n'importe quel club qui offrira 50 millions d'euros aux Catalans lors du mercato estival. Le média espagnol explique également que le PSG a connaissance de cette clause et qu'une offre pour Dembélé est à l'étude chez les Parisiens. De leur côté, la direction barcelonaise et Xavi craignent un départ prématuré du natif de Vernon qui rejoindrait son ami de longue date Kylian Mbappé à Paris. Le Barça serait doublement perdant puisqu'en cas de départ activé avec la clause libératoire, Dembélé et son clan toucheront la moitié de la somme. Ainsi, les Blaugranas pourraient obtenir seulement 25 millions d'euros sur la vente d'un joueur acheté 125 millions il y a 6 ans s'il quitte le club à une période précise. Après Neymar et Lionel Messi, le PSG pourrait chiper un troisième attaquant au Barça suite à des erreurs contractuelles.