LdC : Un tirage parfait pour le PSG, Pierre Ménès se mouille

Dans : PSG.

Lundi midi, le Paris Saint-Germain a certainement poussé un ouf de soulagement en découvrant son adversaire en 8es de finale de Ligue des Champions. Ce ne sera pas Tottenham ni l’Atlético, mais Dortmund.

Une équipe joueuse, qui peut parfaitement convenir aux caractéristiques du Paris Saint-Germain. C’est tout du moins ce que pense Pierre Ménès, lequel a indiqué dans une vidéo publiée sur Unibet que l’attaque du PSG allait certainement se régaler des espaces laissés par une équipe du Borussia Dortmund qui ne sait jouer que de manière très offensive. Le tirage est donc parfait pour l’équipe de Thomas Tuchel, aux joueurs de Paris d’en profiter pour enfin se hisser en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes…

« Le PSG est tombé contre Dortmund. Alors bon, déjà, ils ont évité Tottenham et l’Atlético de Madrid qui étaient les deux équipes un peu chiantes qui ont terminé 2es de leur groupe. Alors évidemment, le passé ne plaide pas en faveur du PSG, qui a été éliminé les trois dernières années en 8es de finale de la Ligue des Champions. Donc évidemment, il y a une possibilité que Dortmund sorte le PSG en 8es, c’est une équipe qui a le niveau pour ça. Mais il me semble y avoir quand même deux avantages pour le PSG. D’abord, je pense que l’effectif est moins bon. Et puis surtout, je pense que le style de jeu de Dortmund convient très bien ou peu très bien convenir au PSG. Parce que c’est une équipe qui, au Signal Iduna Park, va certainement essayer d’attaquer à fond car ils ne savent pas jouer autrement. Et le PSG va forcément avoir des solutions et des options en contre. A eux d’être efficaces et de bien finir le boulot au Parc des Princes. Mais c’est un tirage relativement correct pour le PSG » a commenté le journaliste, convaincu que Paris a de grandes chances de sortir vainqueur de cette double confrontation face au BVB