LdC : Plus d'argent pour Mbappé et Neymar, Le Graët refuse !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Noël Le Graët est désormais vent debout contre le projet de réforme des coupes européennes mené par plusieurs grands clubs européens, et qui en France a reçu le soutien du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Et lorsqu'il s'agit de montrer son opposition à cette révolution, l'ancien président de Guingamp et actuel président de la Fédération Française de Football se sert de Kylian Mbappé et Neymar, qui n'ont rien demandé. Visiblement, car ce n'est pas la première fois qu'il le fait, le dirigeant breton veut opposer le foot des milliardaires à celui des clubs « normaux ».

Et se confiant à l'Agence France Presse, Noël Le Graët a remis cela ce samedi, alors qu'il se fit que les clubs souhaitant créer une nouvelle version de la C1 auraient proposé de ramener les principaux championnats à 16 clubs. « La ligue fermée n'existera pas, ce n'est pas la peine de rêver. Ceux qui veulent la faire se trompent. L'UEFA a pris les choses en main, la réforme proposée a été rejetée, elle ne sera pas retenue. L'UEFA va faire travailler un groupe de travail dont je ferai partie avec d'autres, au mois de juillet, début septembre. Il y aura des décisions prises pour octobre C'est quelques petits grands clubs qui se sont réunis mais ça ne sert pas à grand-chose. Ils prennent de la place, mais n'oubliez pas que l'Europe c'est 52 pays, et qu'on a toujours intérêt à trouver un équilibre. L'Europe de l'ouest a déjà assez d'argent. Si c'est pour donner cent sous de plus à Neymar ou Mbappé ou à d'autres, ça ne sert à rien. On a besoin de compétitions nationales. Le football français progresse, on a besoin de protéger nos équipes nationales et nos championnats nationaux. Ça n'a aucune chance de passer », prévient le président de la Fédération Française de Football.