LdC : Naples prêt à tenter un coup tordu contre le PSG ?

Avec Naples et Liverpool, mais aussi l’Etoile Rouge de Belgrade, le PSG a hérité d’un groupe prestigieux dans sa poule de Ligue des Champions.

Le déplacement en Italie promet notamment d’être grandiose, chez une équipe qui peut, elle aussi, s’appuyer sur un public bouillant. A moins que le dernier coup de bluff de son président n’aille au bout. Aurelio De Laurentiis a en effet expliqué au Corriere dello Sport qu’il comptait faire disputer les matchs de Ligue des Champions de son équipe à Bari, à 250 kilomètres de Naples. La raison de cette volonté ? La vétusté du stade San Paolo, qui date de 1959 et a du mal à suivre sans un sérieux coup de jeune.

« Le stade de Naples est un cauchemar. Il est tellement en mauvais état que ça limite le Napoli au niveau international. Cela pourra prendre deux ans mais je vais construire un nouveau stade pour que personne ne puisse rien me dire », a affirmé le président du Napoli, prêt à financer le transport de 70.000 tifosi par le biais d’un millier de cars de Naples à Bari pour soutenir leur équipe dans un stade plus moderne. Pour le moment, ni le maire de Naples, ni l’UEFA à qui il faut faire une demande au préalable, sont au courant de cette mesure qui ressemble – surtout et encore une fois – à un sérieux coup de pression du président de Naples aux autorités.