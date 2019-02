LdC : Le porte-bonheur de l'OL au sifflet pour MU-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, OL.

Ce dimanche, l’UEFA a dévoilé l’identité de l’arbitre qui officiera à l’occasion du choc de Ligue des Champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, mardi prochain. Et il s’agira de l’Italien Daniele Orsato (43 ans), lequel a arbitré plus de 20 matchs de Ligue des Champions au cours de sa carrière. Cette saison, il a déjà dirigé un club français dans la compétition : l’OL. Et cela avait porté bonheur à la France puisqu’il était l’homme en noir du match Manchester City-Lyon (1-2). Il avait également arbitré l’Equipe de France en Ligue des Nations lors du déplacement en Allemagne le 6 septembre dernier (0-0).