LdC : Le match PSG-Belgrade était truqué ? L’UEFA enquête !

Une enquête autour du match PSG-Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions (6-1) a été lancée par l'UEFA révèle L'Equipe.

C’est le calme plat à Paris, entre le départ des internationaux et la semaine de congés donnée par Thomas Tuchel aux autres joueurs. Mais l’UEFA vient de jeter un grand froid en raison de soupçons de match truqué autour de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Etoile Rouge de Belgrade. La rencontre qui a eu lieu le 3 octobre dernier, et s’est terminé par la victoire parisienne sur le score de 6-1. Quelques jours avant le match, l’UEFA avait été alertée par un informateur de confiance qu’un haut dirigeant du club serbe allait miser 5 ME sur la défaite de son équipe par cinq buts d’écart. Un pari qui pouvait rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros.

Ce dirigeant aurait ainsi prévenu plusieurs titulaires du champion de Serbie afin de faire en sorte que le score se termine par cinq buts d’écart. Ce qui s’est finalement produit. L’UEFA a donc poursuivi son enquête, elle qui avait déjà alerté les autorités compétentes en France sur les paris sportifs. Mais ni en France, ni dans les pays européens qui travaillent avec l’UEFA sur la surveillance des paris n’ont décelé de mises inhabituelles sur un écart de cinq buts. Contactés par L’Equipe, l’Etoile Rouge de Belgrade et le Paris Saint-Germain ont nié toute éventuelle implication, et ont fait savoir qu’ils n’avaient pas été mis au courant d’une éventuelle enquête des instances européennes à ce sujet. Néanmoins, le parquet national financier (PNF) a été alerté, et l’UEFA a surtout diligenté une enquête qui, en dehors du témoignage de « l’indic », manque pour le moment de poids pour aller beaucoup plus loin. Nul doute que ces révélations devront tout de même sacrément secouer le cocotier autour d’une telle rencontre de Ligue des Champions.