La haine anti-PSG déferle en Espagne

La Ligue des Champions n’a clairement pas débuté comme prévu pour le PSG et ses supporters. L'Espagne jubile littéralement.

Dans une poule annoncée comme relevée, le match nul 1-1 à Bruges est une très mauvaise affaire. Les Parisiens ont les moyens de redresser la barre, mais il ne faudra pas tarder à trouver cette alchimie qui fera fonctionner son trio magique. Car le PSG a beau avoir réalisé un marché des transferts exceptionnel, c’est le terrain qui a toujours le dernier mot. C’est ce qu’a tenu à rapidement faire savoir Josep Pedrerol, l’animateur toujours aussi clivant de l’émission El Chiringuito. Dans son éditorial pour résumer la semaine européenne, le journaliste qui murmure à l’oreille de Florentino Pérez a profité du nul du PSG et de la victoire du Real Madrid à l’Inter Milan pour cracher sur le PSG et ses investissements.

El EDITORIAL de @jpedrerol tras la jornada de CHAMPIONS LEAGUE:



"REAL MADRID 1-0 PSG".



"ILUSIÓN > DINERO".

« Le trio en or. La meilleure attaque d’Europe. Le club le plus riche du monde. Tout ce que vous voulez, mais le PSG a fait match nul à Bruges, et a tenu ce score grâce à Keylor Navas qui a tout arrêté. De son côté, Madrid a battu l'Inter avec ses enfants. Valverde, Camavinga et Rodrygo. Ceux qui ont participé au but vainqueur totalisent en moyenne 20 ans. Bonne nouvelle. En cette première journée de Ligue des champions, nous avons l’illusion que l’argent peut être battu. Real Madrid 1 - PSG 0 », a lancé Josep Pedrerol, dans une intervention nommée « L’argent ne fait pas gagner des matchs ». Entre Javier Tebas, Joan Laporta et les médias de l’autre côté des Pyrénées, les Espagnols ont trouvé une cible pour cette saison européenne. En attendant, ils vont aussi devoir se préoccuper de leur propre championnat et de leurs clubs, puisque seul le Real Madrid a gagné son match de Ligue des Champions cette semaine, parmi les cinq équipes engagées.

Neymar, Messi, Sergio Ramos, Mbappé, c'est trop pour l'Espagne

Il est clair que l’Espagne n’a toujours pas digéré d’avoir perdu les joueurs qui ont mis la Liga au sommet ces dernières années, comme Neymar, Messi et Sergio Ramos. Et surtout le fait de ne pas avoir récupéré Kylian Mbappé malgré une offre proche des 180 millions d’euros n’a pas été digéré du côté de Madrid, même si sur tous ces dossiers, le Paris SG était parfaitement dans son droit. En tout cas, les communiqués vengeurs de la LFP ou du club de la capitale n’ont pas eu l’effet escompté, les médias espagnols prenant toujours un malin plaisir d’exécuter le PSG sur la place publique. Le nul concédé à Bruges est donc une véritable aubaine pour Josep Pedrerol, ce dont il ne s’est pas privé.