L1 : Merci Mbappé et Neymar, Paris reprend ses aises

Dans : PSG.

16e journée de Ligue 1

Parc des Princes

PSG bat Nantes : 2 à 0

Buts : Mbappé (52e), Neymar (82e sp) pour le Paris SG

Avant de recevoir Nantes, le PSG avait vu revenir l'OM à deux longueurs. Mais grâce à un but de Kylian Mbappé et un penalty de Neymar, Paris s'est imposé (2-0) et reprend ses aises en tête de la Ligue 1 malgré un match très moyen.

Au repos forcé dimanche soir, le déplacement à Monaco ayant été reporté, le Paris Saint-Germain avait vu son avance sur Marseille être réduite à deux longueurs. Le PSG avait donc tout intérêt à s’imposer ce mercredi face à Nantes pour montrer au club phocéen qu’il ne fallait pas trop rêver. Passons la première période totalement insipide, seulement marquée par un but refusé à Neymar après l’usage de la VAR, ce qui a provoqué un énième débat. Au retour des vestiaires, c’est un tout autre Paris SG qui se présentait face au FC Nantes, et cela se concrétisait rapidement grâce à un but de Mbappé, qui trompait un Lafont jusque-là impeccable (1-0, 52e).

Après cette ouverture du score, le PSG retombait en léthargie, mais les joueurs de Gourcuff n’en profitaient pas. Et sur une faute du portier nantais sur Icardi, l’arbitre accordait un penalty logique à Paris que Neymar transformait…en deux fois, M.Delerue ayant constaté la présence de joueurs lors de la première frappe, réussie, du joueur brésilien (2-0, 85e). Cette fois le suspense était terminé et Paris reprenait de la marge en tête de la Ligue 1, même si Navas réussissait un énorme arrêt dans les ultimes secondes. A noter quand même les sifflets qui ont visé Neymar, une partie des supporters parisiens n'ayant toujours pas pardonné les événements de l'été à la star brésilienne.