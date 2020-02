L1 : Le PSG mené 3-1 à Amiens !

Dans : PSG.

Opposé au 19e de Ligue 1, le Paris Saint-Germain vient de vivre 45 minutes cauchemardesques à Amiens. En effet, après la première période, le PSG est mené 3-1 avec des buts signés Guirassy (5e), Kakuta (29e) et Diabaté (40e). Thomas Tuchel, qui a décidé se priver de Kylian Mbappé et Neymar, a d'abord montré sa colère après l'ouverture du score amiénoise, avant d'être totalement consterné par la prestation d'un Thiago Silva fantomatique et de rentrer aux vestiaires sans même voir la réduction du score par Herrera (3-1, 45e). Jamais le Paris SG n'a gagné un match après avoir été mené 3-0, la seconde période s'annonce chaude à la Licorne !