La défaite de l'AS Monaco dimanche soir à Louis II face au Paris Saint-Germain a probablement marqué la fin du suspense concernant le titre de champion de France, alors qu'on vient seulement de disputer la 14e journée de Ligue 1. On voit mal en effet comment l'OL et l'ASM, aussi bons soient-ils, pourront reprendre neuf points au PSG, surtout que Paris ne laisse traîner que des miettes en route (38 points pris sur 42 possibles). Faisant ce constat, Raymond Domenech regrette tout de même que les dirigeants monégasques n'aient pas fait les investissements qu'il fallait pour continuer à tenir tête au Paris Saint-Germain comme cela avait été le cas lors du dernier championnat.

Sur la chaîne L'Equipe l'ancien sélectionneur a donné sa version. « Après le match Monaco-PSG, il y a une frustration c’est Monaco. On est déçu pour cette équipe. Je trouvais que ce qu’ils avaient fait la saison dernière, la manière dont ils jouaient et de se dire qu’il y avait un concurrent à Paris dans ce championnat c'était bien. Même si le PSG avait fait le même recrutement et que Monaco avait gardé son potentiel, il y avait match. Là, la frustration c’est que Monaco a vendu et a rendu le championnat au Paris SG. Sur le plan européen c'est dommage aussi », regrette Raymond Domenech, qui ne fait plus du club de Leonardo Jardim un concurrent sérieux du Paris Saint-Germain.