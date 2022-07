L’argent du Bayern peut gâcher les plans du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté au possible départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, le Bayern Munich prépare la saison prochaine sans son buteur. Le club bavarois lui cherche un remplaçant et pourrait miser gros sur Victor Osimhen, permettant à Napes de débarquer en force sur une piste du Paris Saint-Germain.

Après la signature du milieu portugais Vitinha, les plans de Luis Campos sont connus. Le conseiller football du Paris Saint-Germain espère trouver un accord avec l’Inter Milan pour le défenseur central Milan Skriniar. Puis convaincre le LOSC de transférer le milieu Renato Sanches. Quant au secteur offensif, le dirigeant s’intéresse particulièrement à Gianluca Scamacca, un dossier qui pourrait se compliquer dans les semaines à venir.

Le concurrent du PSG bientôt enrichi ?

En effet, l’attaquant de Sassuolo plaît à Naples, dont les finances pourraient être boostées pendant ce mercato estival. Tout commence par le feuilleton Robert Lewandowski, quasiment parti au clash contre le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone. Et selon les informations du quotidien allemand Bild, le Polonais se rapproche de plus en plus de la Catalogne. Si la tendance se confirme, le champion d’Allemagne, malgré l’arrivée du Sénégalais Sadio Mané, pourrait tenter de le remplacer. Les Bavarois auraient déjà jeté leur dévolu sur Victor Osimhen et seraient prêts à satisfaire les exigences d’Aurelio De Laurentiis.

🇮🇹 Gianluca Scamacca se rapproche du PSG.



🔴🔵 Paris a proposé 35M + bonus pour essayer de signer l'attaquant.



✅ Le contrat est prêt, salaire de 3,5M€ jusqu'en 2027. @NicoSchira pic.twitter.com/7bKuShGWah — Media Parisien (@MediaParisien) June 30, 2022

Rappelons que le président de Naples demande au moins 100 millions d’euros pour libérer l’avant-centre nigérian passé par Lille. Le Bayern Munich n’a pas l’habitude de réaliser ce genre d’opération. Mais en cas de gros transfert, l’argent injecté sur les comptes du Napoli permettrait aux Italiens de débarquer en force sur la piste Gianluca Scamacca. On n’en est pas encore là mais il est clair que ce scénario ne ferait pas les affaires du Paris Saint-Germain. A noter que Naples penserait aussi à l’attaquant de Chelsea Armando Broja en cas de départ de Victor Osimhen.