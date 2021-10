Karim Benzema va encore énerver le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain au sein du Paris Saint-Germain, Karim Benzema, l’attaquant du Real, a remis de l’huile sur le feu en évoquant une nouvelle fois la potentielle arrivée du champion du monde français à Madrid.

Pour la première fois depuis ses déclarations fracassantes à propos de son mercato estival agité, et de ses envies inassouvies de rejoindre le Real, Kylian Mbappé va recroiser le public francilien. En effet, vendredi soir, en marge de la rencontre contre Angers, comptant pour la 10e journée de L1, l'international français va effectivement retrouver la pelouse du Parc des Princes. Avant une grosse semaine, au cours de laquelle le PSG recevra le RB Leipzig en Ligue des Champions et se déplacera à Marseille pour le Classique contre l’OM, l'accueil des supporters pour Mbappé sera scruté de près.

Benzema : « Mbappé au Real, pourquoi pas ? »

D’autant plus que Karim Benzema vient de remettre la rumeur menant Mbappé au Real au centre de l’attention… « Mbappé au Real, pourquoi pas ? Je l'ai déjà dit et je vais vous le répéter si vous voulez : j'espère que oui, un jour, Mbappé jouera au Real Madrid », a lâché, sur une émission sportive de la RTVE, l’attaquant des Merengue. Avec ce message, KB9 espère convaincre définitivement Mbappé, qui est toujours en fin de contrat du côté de Paris.

⚽ Karim Benzema (@Benzema) en el @telediario_tve sobre la posibilidad de acabar jugando con Mbappé en el Real Madrid:



🗣 "¿Por qué no? Siempre lo he dicho, espero que algún día" #BenzemaEnElTD



➡ https://t.co/myugo84H5R pic.twitter.com/Pz9JRniC5p — RTVE Deportes (@deportes_rtve) October 14, 2021

Même si Benzema a le droit de dire ce qu’il veut, surtout qu’il sort de bonnes prestations aux côtés de Mbappé en équipe de France, cette nouvelle sortie médiatique ne va pas du tout plaire à la direction du PSG. Vu qu’il y a quelques jours à peine, Leonardo avait réclamé des sanctions pour le Real et son président Florentino Pérez après des déclarations intempestives sur l’avenir de Mbappé. À force, la corde entre Paris et Madrid va se casser, et les deux clubs pourraient bien se lancer dans un combat sans merci pour s’attacher les services de Mbappé au-delà de juin 2022.