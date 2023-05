Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Achraf Hakimi a encore une fois été expulsé, et ce samedi soir l'international marocain n'a pas masqué sa colère en lançant une petite phrase qui va forcément provoquer quelques remous.

« Ça fait quinze ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. Le PSG ne devrait même pas être dans ce pays, nous sommes trop bons pour ce pays ». En 2015, furieux de l’arbitrage, Zlatan Ibrahimovic avait lancé une phrase qui avait valu au buteur suédois bien des reproches. Ce samedi soir, au Parc des Princes, Achraf Hakimi n’est pas allé aussi loin, mais après avoir été expulsé suite à une vive altercation avec Thomas Mangani, qui a, lui aussi, vu rouge, le défenseur marocain du Paris Saint-Germain a lancé un « c’est ça la France » en rentrant vers le vestiaire parisien sous le regard d'une caméra. Une petite phrase dénichée par Canal+ et qui fait forcément le buzz. En attendant de savoir ce qu'est la France, Achraf Hakimi risque de bientôt savoir ce qu'est la commission de discipline, puisque le latéral du PSG faisait son retour après une expulsion il y a deux semaines. Un « exploit » déjà réalisé par Daniel Bravo en 1995 et Jérôme Leroy en 2002, mais qui pourrait valoir à Hakimi d'avoir fini sa saison sur ce carton rouge.