Hakimi trompe encore sa femme, une star l'applaudit

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis en examen en France pour viol, Achraf Hakimi connaît bien des tourments puisque sa compagne, et mère de ses enfants, a décidé de se séparer du footballeur international marocain du PSG. Mais ce dernier aurait un coup d'avance à en croire plusieurs médias.

Achraf Hakimi sera bientôt officiellement séparé. En instance de divorce avec Hiba Abouk, le latéral droit du Paris Saint-Germain attend la fin d’une procédure lancée bien avant les graves accusations révélées en début d’année. Rappelons que l’international marocain est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une jeune femme de 24 ans à son domicile en février dernier. Une affaire dont l'instruction est en cours, l'avocat du joueur affirmant que ce dernier était plutôt la victime d'une tentative de chantage. Mais tandis que la justice suite son cours en France, Achraf Hakimi doit régler un dossier privé, à savoir un divorce forcément médiatique et spectaculaire. Et rien ne se passe comme prévu.

Hakimi ne possède rien

« Qui aurait imaginé qu’en plus d’affronter la douleur habituelle d’une séparation, d’accepter le chagrin de l’échec d’un projet familial pour lequel je m’étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie ? J’ai eu besoin de temps pour digérer ce choc, avait réagi sa femme dans un communiqué sur Instagram, avant de soutenir la plaignante. (…) Il va sans dire que dans ma vie, j’ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l’accusation, nous ne pouvons que faire confiance au bon travail de la justice. »

En parlant de la justice, Hiba Abouk a découvert une mauvaise surprise pendant la procédure de leur divorce à en croire plusieurs médias, dont Marca. L’Espagnole, mère de leurs deux enfants, pensait obtenir plus de la moitié de la fortune et des biens d’Achraf Hakimi. Un sacré pactole en perspective puisque le Parisien touche près d’un million d’euros par mois depuis qu'il a signé au PSG. Mais selon ces informations, le mannequin de 36 ans et ses avocats ont appris qu’Achraf Hakimi ne possédait rien et que ses comptes en banque n’étaient pas si fournis. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid avait pris soin de mettre ses biens et sa fortune au nom de sa mère depuis longtemps, comme s’il avait bien préparé son coup. Hiba Abouk n’a donc plus qu’à s’assurer que les besoins de leurs enfants seront couverts. Et cela semble faire le bonheur de certains.

Master class ♟️

The one and only @AchrafHakimi 👌 https://t.co/2TNivZdHbN — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 14, 2023

Sur les réseaux sociaux, Francis Ngannou, la star mondiale qui a quitté l'UFC en janvier dernier alors qu'il portait la ceinture de champion du monde des Lourds, a rigolé de cette information, le sportif camerounais lançant un « Master class, le seul et unique Achraf Hakimi », histoire de dire qu'il se réjouissait de ce supposé tour de passe-passe financier réalisé par le défenseur marocain. Supposé car certains remettent en cause la réalité de ce choix fait par Hakimi de mettre ainsi à l'abris une partie de sa fortune pour ne pas la donner à celle qui est tout de même la mère de ses deux fils, Amin Hakimi (né le 11 février 2020) et Naïm Hakimi (né le 12 février 2022).