Esp : Le Real Madrid a un plan B en cas d'échec avec Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé jouera-t-il un jour au Real Madrid ? Si la réponse n'est oui au mercato 2020, alors il se peut que le club espagnol se jette sur un autre attaquant la saison prochaine.

C'est un secret de polichinelle, le Real Madrid souhaite attirer Kylian Mbappé dans ses filets dès que possible. Après avoir publiquement fait part de son envie de voir le Français évoluer dans le club espagnol, Zinedine Zidane pourrait finalement devoir passer à un plan B. Et même sir le Real Madrid est un rêve pour le joueur du PSG, selon des propos de l'ancien vice-président de Monaco, les dirigeants parisiens n'ont pas prévu pour l'instant de laisser le champion du monde partir. D'après les informations du média espagnol DonBalon les Merengue surveilleraient même de très près la situation du buteur d'Arsenal, Pierre-Aymeric Aubameyang.

Auteur de 8 buts en 12 matchs de Premier League avec Arsenal cette saison, le Gabonais est l'un des meilleurs buteurs du monde ces dernières années. Ce dernier serait dans le viseur du Real Madrid, mais pas seulement. Les Madrilènes auraient un concurrent sur ce dossier, un concurrent qu'ils connaissent assez bien, le FC Barcelone ... Avec un Luis Suarez vieillissant, les dirigeants Blaugrana pensent au futur, et ont eux aussi ciblé l'ancien joueur de Saint-Etienne, à qui il ne reste qu'un an et demi de contrat avec les Gunners.